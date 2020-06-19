Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 122 за день и составило к вечеру пятницы 20 339, один человек с таким диагнозом скончался, количество смертей выросло до 304, сообщило министерство здравоохранения.

По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом инфицированы 4449 человек, 39 из них находятся в тяжелом состоянии.

При этом 15 586 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.