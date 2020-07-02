Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1026 за сутки и достигло к вечеру четверга 27 047, еще два пациента скончались, число жертв достигло 324, сообщает министерство здравоохранения.

По информации минздрава, сейчас в Израиле коронавирусом болеют 9176 человек, 65 пациентов в тяжелом состоянии, из них 25 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 547 пациентов выздоровели.

В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться единовременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.