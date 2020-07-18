Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось на 1745 и составило в субботу вечером 49 204, еще восемь пациентов с таким диагнозом за минувшие сутки скончались, общее число умерших достигло 400 человек, сообщает министерство здравоохранения.

В настоящий момент болеют 27 502 человека, в тяжелом состоянии находятся 217 пациентов, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 21 302 человека уже выздоровели.

В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос со вторника, 21 июля. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.