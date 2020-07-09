Районы в пяти городах Израиля на неделю объявлены зонами ограниченного доступа из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Израиля.

«Министерский комитет решил объявить районы в следующих городах зонами с ограниченным доступом на 7 дней, начиная с 13.00 пятницы 10 июля по 8.00 пятницы 17 июля: Бейт-Шемеш, Иерусалим, Лод, Рамле, Кирьят-Малахи», — говорится в совместном сообщении канцелярии главы правительства и министерства здравоохранения.

В каждом из городов ограничения коснутся лишь отдельных районов. Въезд и выезд из этих зон будет ограничен, деловая активность будет снижена, отмечается в сообщении.

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на рекордные 1650 за минувшие сутки и достигло вечером в четверг 34 825.