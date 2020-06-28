Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в двух городах Израиля, сообщает корреспондент Mpravda.com.

Голосование проходит в Тель-Авиве в консульском отделе посольства РФ и в Хайфе в генеральном консульстве РФ.

Граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Израиля, могут проголосовать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). На входе на участок голосующим измеряют температуру и проверяют наличие масок.

«Явка хорошая, активная, некоторые избиратели пришли за час до открытия участков для голосования и все это время ждали. Наблюдается определенный ажиотаж», — сообщил Mpravda.com заместитель председателя участковой комиссии №8094 Федор Георги.

«Я очень хотела проголосовать по поправкам в конституцию и следила за новостями по этой теме. К сожалению, из-за ситуации с пандемией коронавируса не удалось вернуться в Россию к голосованию, но, к счастью, есть возможность проголосовать и в Израиле», — сказала агентству россиянка Марья, отметив «четкую работу сотрудников избирательного участка».

Ранее 24 июня в Израиле уже прошло досрочное голосование, проведённое для российских граждан, которые не имели возможности прибыть на участок 28 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.