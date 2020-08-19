Израильские ученые провели исследование нового теста на коронавирус, точность которого составляет более 96 процентов, что даже больше классического ПЦР, сообщает министерство туризма страны.

Анализ брали у 250 человек, стоимость самого теста составляет не более одного шекеля (22 рубля).

Для прохождения требуется образец слюны человека. После полоскания рта соляным раствором, она анализируется в пробирке с помощью прибора, излучающего свет, который выявит, заражен ли человек COVID-19. Данный прибор способен определять и другие вирусы.

Кроме того, израильская медицина презентовала технологию выявления COVID-19 за 30-40 секунд. А также приложение, позволяющее получить ответ в течение 20 минут дома, не имея рядом специального оборудования.

«Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — И это значит, что новейшие разработки израильских ученых могут позволить вскоре вернуться к прежней жизни, снова путешествовать и не бояться за свою безопасность и здоровье».