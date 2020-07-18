Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.

«В Иерусалиме демонстрация проходит в центре города рядом с резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Часть демонстрантов двинулась в сторону Парижской площади. В Тель-Авиве около (парка) Чарльз Клор демонстранты заблокировали дороги. Полиция на месте действует для предотвращения инцидентов», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Протестующие скандируют лозунги, призывающие премьер-министра Нетаньяху к отставке, сообщают израильские СМИ, в частности государственный телеканал Кан.

В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра. Участие премьер-министра в заседании не предусмотрено. По «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе «Walla!» премьер-министру выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000».