Израильские учёные изобрели нагревающий элемент для дезинфекции медицинских масок электричеством, в частности, с помощью зарядки для мобильного телефона, сообщил Mpravda.com профессор израильского технологического института (Технион) в Хайфе Яир Эйн-Эли.

«Это было в дни карантина. Весь департамент (в институте — ред.) был закрыт, а я приходил на работу, чтобы проверить, что все в порядке. Я сидел в офисе, и мне поступил звонок от доставщика. Он привёз упаковку медицинских масок», — рассказал Эйн-Эли.

Профессор, не удовлетворённый тем, как долго можно использовать одну маску, а также понимая, что есть их нехватка, направился в кабинет и попытался понять, что убивает вирус.

«Тогда были сообщения от ВОЗ о том, что вирус может быть убит при определённой температуре в течение 15 минут. И я сказал себе, что возьму маску, которую я держу в руках, и положу ее в духовку дома. Я оставил ее на температуре в 70 градусов на всю ночь, а утром я встал, и она была в порядке. Итак, очевидно, что каждый, у кого есть духовка, может это сделать, но проблема, что у людей на работе нет духовок. А что будет, если установить «духовку» внутри маски? Таким образом, очевидным стало установить нагревающий элемент внутри маски», — сказал Эйн-Эли.

Он отметил, что целью разработчиков было найти простой способ нагрева, который бы подошёл каждому, и тогда появилась идея о зарядке для телефона.

«Таким образом, мы изобрели нагревающий элемент, который работал бы на той же мощности, что и зарядное устройство, и позволил бы нагревать маску до нужной температуры», — сообщил профессор. Эйн-Эли отметил, что маску можно «зарядить» с помощью USB-провода не только от розетки, но и от другого электрического прибора, например, мобильного телефона, или с помощью зарядки в автомобиле. По его словам, маску с нагревающим элементом можно повторно использовать 20-25 раз.

Производство одного такого нагревающего элемента занимает около семи часов работы в лаборатории. Профессор отметил, что речь идёт не о производстве новой маски, а о «дополнительном слое к существующей маске, как тост — у вас есть хлеб, а нагревающий элемент — сыр».

По словам Эйн-Эли, институт на данный момент ведёт переговоры с производителями в Индии, Китае, США, а также внутри Израиля.