Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1008 за сутки и достигло к вечеру пятницы 28 055, число активных случаев заболевания составило 10 060, сообщает министерство здравоохранения.

По информации минздрава, со вчерашнего дня еще два пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 326. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 669 человек уже выздоровели.

В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться единовременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.