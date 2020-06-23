Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 459 за сутки и достигло вечером во вторник 21 467, один человек скончался, количество умерших выросло до 308, сообщило министерство здравоохранения.

По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 5299 человек, 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 15 860 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.