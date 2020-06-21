Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 101 за сутки и составило вечером в воскресенье 20 734, один человек с таким диагнозом скончался, число смертей выросло до 306, сообщило министерство здравоохранения.

Согласно данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 4743 человека, 40 из них находятся в тяжелом состоянии, 28 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 15 685 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.