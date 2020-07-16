Число активных случаев COVID-19 в Израиле достигло вечером в четверг 25 035, еще девять пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 384 человек, сообщает министерство здравоохранения.

Общее число выявленных инфицированных выросло на 2 391 с вечера среды и составило, по данным на вечер четверга, 46 059, информирует минздрав.

В тяжелом состоянии находятся 202 пациента, из них 58 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 20 370 человека уже выздоровели.

В четверг вечером правительство Израиля обсуждало возможность ужесточения мер карантина, вплоть до полной блокады страны в выходные дни из-за роста заболеваемости.