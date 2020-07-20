Подозреваемый в распространении в интернете угроз в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников задержан и предстанет перед судом, сообщила пресс-служба полиции страны.

«Киберподразделение полиции арестовало подозреваемого в возрасте 23 лет из города Нетания после того, как он отправил сообщения с угрозами правительственным чиновникам, в том числе премьер-министру», — говорится в сообщении полиции.

Меру пресечения задержанному определит суд в Ришон-ле-Ционе.

Нетаньяху ранее неоднократно подавал жалобы в полицию на угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи в социальных сетях.