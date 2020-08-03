Работу колеса обозрения в Измайловском парке в Москве, где накануне в кабинке заклинило механизм, приостановили до проведения технической экспертизы, сообщили Mpravda.com в понедельник в пресс-службе Мосгорпарка.

Ранее в сети появилась информация, что в Измайловском парке Москвы посетители зависли на колесе обозрения. При движении перевернулась одна из пустых кабинок.

«Второго августа в Измайловском парке на аттракционе «Большое колесо обозрения» заклинило механизм одной из пустых кабинок. Оператор аттракциона оперативно остановил колесо обозрения, кабинку привели в правильное положение», — прокомментировали инцидент в пресс-службе.

Остановка продлилась около 5 минут, после чего колесо прокрутили в ручном режиме и посетители, находившиеся в тот момент в других кабинках, покинули аттракцион.

«В настоящее время работу аттракциона приостановили до проведения технической экспертизы и установления причин произошедшего», — сообщили в Мосгорпарке.