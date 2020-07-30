Глава независимой Федеральной избирательной комиссии (FEC) США Эллен Уайнтроб заявила в ответ на твит президента Дональда Трампа, что выборы переносить не следует.

Ранее Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести намеченные на ноябрь президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. По его словам, если будет проведено всеобщее голосование по почте, «выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными выборами в истории». Предвыборный штаб Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был лишь риторическим вопросом.

«Нет, господин президент. Нет. У вас нет власти перенести выборы. И переносить их также не следует», — написала Уайнтроб в Twitter.

Она заявила, что Трамп не хочет работать со штатами и конгрессом над выделением дополнительных средств для проведения безопасных выборов.

Уайнтроб возглавляет FEC с 2002 года.

Конституция США ничего не говорит о переносе выборов, однако закон от 1844 года устанавливает единый день голосования в первый вторник после 1 ноября, в этом году выборы приходятся на 3 ноября. Чтобы изменить этот закон, конгресс должен принять новый закон. Оппозиционные Трампу демократы контролируют палату представителей конгресса, так что без их согласия выборы перенести де-факто нельзя.