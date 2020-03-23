В Ивановской области зафиксирован второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 23 марта.

«Второй в регионе положительный экспресс-тест получен по результатам проведенного анализа у одного из сотрудников Ивановской областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа», — сказано в сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, выявить заболевшего удалось благодаря проверке всех граждан, которые вернулись из поездок за границу.

«Это еще раз доказывает, что ужесточение мер в сегодняшней ситуации — единственно возможное верное решение», — сказал Фокин

На данный момент пациент находится в изолированном боксе ГКБ №1. Его биоматериалы были направлены в институт «Вектор» в Новосибирске, чтобы опровергнуть или подтвердить диагноз. Также был определен круг его контактов (52 человека), все они отправлены на карантин, у всех взяты тесты.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что в Подмосковье предварительно зафиксировано еще 18 подтвердившихся случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 354 тыс. случаев заболевания, скончались 14,9 тыс. человек. В России диагностировано 438 случаев инфицирования.