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Реанимацию хирургического отделения ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ» в Ивановской области закрыли, соответствующее распоряжение выпустил региональный департамент здравоохранения. Решение принято в связи с тем, что врач областной больницы, у которого впоследствии подтвердился коронавирус, выезжал ранее в Фурманов. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения 27 марта.

«В ходе изучения контактов врача ОКБ, у которого в дальнейшем был обнаружен коронавирус, выяснилось, что в один из дней, когда он находился на работе, он выезжал в Фурманов. Все, кто контактировал с ним, на данный момент находятся на карантине. В общей сложности это восемь человек, в том числе один сотрудник хирургического отделения ЦРБ и шестеро сотрудников реанимации. Пациентов в этом списке нет», — сообщили в пресс-службе.

У всех, кто контактировал с заболевшим медиком, уже взяли анализы, результаты отрицательные.

Само отделение хирургии продолжает работу, пациентов, которые там уже находятся, лечат, однако новых пациентов с экстренными патологиями отправляют в Ивановскую областную клиническую больницу, женщин с экстренными гинекологическими патологиями — в ГКБ №8 Иванова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее у сотрудника отделения нейрохирургии Ивановской областной клинической больницы экспресс-тест показал наличие коронавируса, сегодня, 27 марта, стало известно, что диагноз подтверждён лабораторно. Мужчина изолирован и проходит лечение. Отделение нейрохирургии, в котором он работает, действует в изолированном режиме.

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