В Турине состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Торино» сыграл вничью с «Пармой» со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился Николя Н’Кулу (15′), у гостей точный удар нанес Юрай Куцка (31′).

Добавим, что сразу после перерыва нападающий «Торино» Андреа Белотти не реализовал пенальти.

Эта игра стала первой в возобновленном чемпионате, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Il primo match della ripresa di #SerieATIM si conclude con un pareggio: finisce 1️⃣ a 1️⃣ all'Olimpico Grande Torino. #TorinoParma

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В другом субботнем матче «Верона» на своем обыграла «Кальяри» — 2:1. Сейчас турнирную таблицу Серии А возглавляет туринский «Ювентус» (63), вторым идет римский «Лацио» (62), третьим — миланский «Интер» (54).