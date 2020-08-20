Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности, сообщает Travel Pulse.

Маршрут судна: Генуя – Валетта с остановкой в нескольких итальянских портах. В Неаполе гости решили отправиться самостоятельно исследовать город, отделившись от группы. В результате их не пустили обратно на корабль.

Среди множества мер предосторожностей из-за COVID-19, которые ввела компания, есть пункт, запрещающий путешественникам высаживаться в портах, если они не участвуют в организованной береговой экскурсии с гидом.

"В соответствии с нашим протоколом обеспечения здоровья и благополучия наших гостей, экипажа и жителей тех мест, которые мы посещаем, мы должны были отказать в повторной посадке семье, которая вчера прервала свою береговую экскурсию", — сказал представитель фирмы.

Он пояснил, что отправившись смотреть город самостоятельно, туристы вырвались из «социального пузыря», созданного для них и всех остальных отдыхающих на лайнере.

Политика круизной компании направлена на ограничение взаимодействия гостей с местными жителями во время посещения портовых городов. Как только пассажир выходит из защитного «пузыря», невозможно выяснить, вступал ли он в контакт с кем-то, зараженным коронавирусом.

Принцип также работает в обратном направлении, защищая местных от пассажиров, которые могут быть переносчиками COVID-19 (всех путешественников проверяют перед посадкой).