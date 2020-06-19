Коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре прошлого года — к таким выводам пришли специалисты из итальянского Высшего института здоровья.

Ученые исследовали 40 образцов сточных вод, собранных с октября 2019-го по февраль 2020-го.

«Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года», — рассказала представитель института Джузеппина Ла Роза.

Кроме того, следы вируса нашли в материале, взятом из сточных вод этих городов в январе и феврале. Результаты исследования ставят под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Европе.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 8,3 миллиона инфицированных, 450 тысяч из них умерли.

Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии стран: вирусом инфицированы около 238 тысяч человек, из которых 34 тысячи скончались.

По официальным данным, первый случай заражения в Италии зафиксировали в январе.