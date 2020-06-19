В Италии ученые пришли к выводу, что коронавирус присутствовал в сточных водах Турина и Милана еще в декабре прошлого года, сообщают специалисты Высшего института здоровья страны. Были исследованы 40 образцов сточных вод, взятых с октября 2019 года по февраль 2020 года, сообщается на сайте института.

В результате РНК коронавируса обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года. Также патогены были обнаружены в образцах, которые были взяты в тех же городах в январе и феврале 2020 года.

Директор Департамента качества и здоровья воды Лука Луцентини подчеркнул, что это не означает, что коронавирус на севере Италии распространился из сточных вод. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как коронавирус распространился в стране.