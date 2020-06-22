Вишню размером с яблоко!

Брат и сестра Сабастьяно и Селена Дзанони из Италии нашли в своем саду огромную вишню. Ягода весит 24,8 гр (0,88 унции), передает UPI.

Вишня пока что неофициально побила мировой рекорд. В Книге рекордов Гиннесса самая увесистая вишня – 23,9 гр (0,84 унции).

Владельцы сада сказали, что надеялись получить официальное признание рекорда. Однако позднее они узнали, что это будет стоить 782$. Кроме того, судья должен будет приехать к ним как можно скорее, чтобы вишня не сгнила.