В итальянском порту Салерно на юго-западе страны нашли три подозрительных контейнера — при вскрытии обнаружили 84 миллиона таблеток с наркотическими свойствами. Их стоимость оценивается в миллиард евро. Это абсолютный рекорд и по количеству, и по стоимости наркотиков, перевозившихся в одной партии. Производителями зелья были террористы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), а средства, вырученные с продажи, должны были пойти на финансирование террористов.

Груз весом 14 тонн спрятать не то что нелегко — а почти невозможно. Для перевозки таких масштабов потребуется сразу несколько контейнеров. Разве можно сделать такую транспортировку незаметной?

Оказалось, можно. Все десятки миллионов таблеток с запрещенными веществами были спрятаны в бумажные цилиндры, таким образом, их не заметили при проверке в порту. А нашли их потому, что об их прибытии узнали правоохранительные органы, расследуя дела итальянской мафии.

Глава финансовой полиции города Неаполя Доменико Наполитано рассказал: «Мы перехватывали телефонные звонки мафиози, поэтому знали, чего ожидать» — сказал полицейский.

Однако самое интересное здесь даже не деятельность итальянской мафии. На таблетках был нанесен логотип, который отличает «наркотик джихада». Именно так помечают свои нелегальные товары террористы ИГИЛ.

«Известно, что ИГИД финансирует свою террористическую деятельность в значительной степени за счет оборота синтетических наркотиков, производимых в основном в Сирии, которая в последние годы стала ведущим мировым производителем амфетаминов, – заявили представители итальянской полиции. – Во время карантина, из-за глобальной эпидемиологической чрезвычайной ситуации, производство и распространение синтетических наркотиков в Европе практически прекратилось, и поэтому многие торговцы наркотиками из различных организованных преступных группировок обратились в Сирию» .

Глава финансовой полиции Неаполя и провинции Кампания бригадный генерал Габриэле Фаила считает, что, по его мнению, как минимум несколько преступных группировок должны были объединиться, чтобы купить такой огромный груз.