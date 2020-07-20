Мощный взрыв попал на видео.

В воскресенье, 19 июля, на итальянском острове Стромболи активизировался одноименный вулкан, пишет Daily Mail.

Извержение произошло рано утром, был зафиксирован мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб дыма. От извержения никто из местных жителей не пострадал, разрушений на острове также не наблюдалось. Тем не менее вулканологи сообщили, что куски лавы были найдены в некоторых районах, где ходят местные жители.

На острове Стромболи проживает около 500 человек. В прошлом году извержение вулкана привело к гибели туриста.