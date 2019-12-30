В подмосковной Истре в преддверии Нового года демонтировали фотографии фронтовиков, которые несколько лет находились на Стене Памяти на одной из центральных улиц города. Их место заняла новогодняя инсталляция.

Как 30 декабря пишет портал «Истра.рф», память погибших в Великой Отечественной войне увековечили 8 мая 2015 года. Тогда накануне Дня Победы почтить память фронтовиков на открытии Стены Памяти собрались ветераны, сотрудники администраций, школьники, военные, представители общественных организаций, жители города.

В настоящее время плакаты с портретами фронтовиков сняты, а над улицей размещена инсталляция. Очевидцы разместили видеоролики происходящего в YouTube.

Летом президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Ранее в декабре Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.