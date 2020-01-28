В воскресенье многие СМИ написали о странном инциденте. Мужчина с двумя сыновьями пяти и девяти лет прилетел в Москву из Хабаровска. И исчез. А детей оставил. В рюкзак одного из мальчиков были аккуратно сложены все их документы. Там же была записка, в которой отец просил пристроить ребят в приют и не разлучать их. В будущем мужчина намеревался забрать детей. А решение оставить их папа объяснил тем, что у него нет денег на то, чтобы содержать мальчиков.

Тем не менее в столицу все трое прилетели на самолете, а отец, оставив детей в «Шереметьево», далее улетел в Ростов-на-Дону. Сайт по подбору авиабилетов предлагает заплатить за точно такие же перелеты в следующее воскресенье 38 тысяч рублей минимум. Это так, к слову.

И вот отца семейства начинают разыскивать, на него заводят уголовное дело об оставлении в опасности и так далее. А губернатор Воробьев спешит в больницу, в которую увезли детей. Завтракает с ними, отправляет в океанариум, фотографируется и главное, говорит, что мальчики очень любят папу, которому губернатор обещает помочь с трудоустройством. Казалось бы, глава региона с человеческим лицом: не посадить и наказать, а помочь и воссоединить семью. Но тут телеграм-канал Baza находит мать мальчиков и выкладывает видео с ее рассказом о бывшем спутнике и демонстрацией следов от ножевых ранений, которые якобы нанес тот самый отец.

«Из-за частого рукоприкладства с его стороны, из-за того, что дети все это видели, старший ребенок у нас стал заикаться. Ножевые ранения и четыре сотрясения мозга. Он препятствовал моему общению с детьми, говорил, что он сам займется воспитанием детей, но произошла такая ситуация, что он не первый раз собственными руками сдавал их по приютам и детским домам».

Сама женщина давно живет с другим мужчиной. Стоит ли верить ее словам о том, что двоих своих первых сыновей она пыталась вернуть, и всем остальным ее заявлениям — вопрос сложный. Но вот то, что отец мальчиков неоднократно оставлял детей в центре социальной помощи, подтвердили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. Получить более подробный комментарий о том, что происходило в этой семье, ни от Кузнецовой, ни от столичного детского омбудсмена Business FM не удалось.

Но вопросов остается много. Слишком много для того, чтобы сразу обещать папе помощь в трудоустройстве, комментирует публичные жесты подмосковного губернатора генеральный директор агентства PRТ Глеб Сахрай.

Глеб Сахрай, генеральный директор агентства PRТ: «Понятно, что чиновники любят реагировать на такое. Наверное, на такое реагировать очень правильно. Но через какое-то время выяснятся подробности. Логично, что у детей двое родителей, рано или поздно в публичном поле появится мать мальчиков, если она жива. Это такая вещь, когда поздно — это плохо, когда упущена какая-то возможность хорошо выступить. Но равно плохо и поторопиться».

А вот сотрудники Следственного комитета не стали медлить ни в чем. И мальчиков навестили с подарками, и на папу дело завели.

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