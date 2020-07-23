Гражданская гвардия Испании обнаружила в магазине замороженной рыбы тринадцать амфор I века.

Находка была сделана при обычной проверке одного из магазинов в провинции Аликанте. Помимо амфор там хранились якорь XVIII века и плита из известняка с надписью ESTE, говорится в сообщении Гражданской Гвардии. Большинство амфор (одну из них эксперты считают особо ценной) предназначались для перевозки оливкового масла, вина и рыбных соусов в Рим.

Recuperadas 13 ánforas romanas del siglo I. Fueron halladas en una inspección del #SEPRONA de Alicante a un establecimiento de productos pesqueros congelados. Entre de los objetos encontrados hay un ancla metálica probablemente del siglo XVIII. ➕ ℹ 👇https://t.co/lV7FK5COUl pic.twitter.com/XMxRdvfHyL — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 22, 2020

Правоохранительные органы предполагают, что уникальное предметы были подняты с борта затонувшего судна. Сейчас они находятся в Морском музее в муниципалитете Санта-Пола.

Хозяину магазина и его сыну предъявлены обвинения в преступлениях против культурного наследия.