Курение в общественных местах повышает риск распространения коронавируса COVID-19, заявило министерство здравоохранения Испании.

«Помимо ущерба для здоровья, манипуляции с маской и контакт пальцев со ртом при соприкосновении с сигаретой могут содействовать распространению COVID-19», — говорится в сообщении минздрава. Кроме того, во время курения вместе с дымом могут выделяться небольшие капли, которые могут быть очень заразны, в первую очередь при близкой социальной дистанции.

«(Курения) в общественных местах необходимо избегать», — заявил минздрав, добавив, что оно должно быть в открытых отдельных местах, при повышенных мерах личной гигиены – до и после необходимо мыть руки.

Минздрав напоминает, что табакокурение отрицательно сказывается на течении заболевания, и обращает внимание на то, что электронные сигареты могут иметь последствия для легких, сердца и сосудов, что «также может увеличить риск осложнений из-за COVID-19».