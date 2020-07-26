со ссылкой на данные министерств здравоохранения и иностранных дел страны.

Эти сведения были обнародованы после объявления Великобританией о возобновлении 14-дневного карантина для приезжающих из Испании.

Еще раньше выяснилось, что правительство Соединенного Королевства исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с COVID-19, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить двухнедельный карантин.

По распространенному сообщению испанского Минздрава и МИД, «Испания проходит контролируемый сценарий (с коронавирусом – ред.)».

Власти страны также разъяснили, что ожидали появления новых вспышек, но они «обнаруживаются на ранней стадии и берутся под контроль в соответствии с планом раннего реагирования».

Свыше половины новых случаев заражений являются бессимптомными, подчеркнули испанские власти.

Более того, глава министерства иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя находится в контакте с властями Великобритании относительно возобновленного карантина для прибывающих из Испании на территорию Соединенного Королевства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Дональда Трампа ополчились из-за подхода к коронавирусу.

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