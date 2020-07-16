Правительство испанского автономного сообщества Арагон приняло решение об уничтожении более 90 тысяч норок из-за заражения COVID-19, сообщили власти.

Норки будут уничтожены на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде, где коронавирус выявлен у 87% животных, хотя симптомов заболевания у них не было.

«Мы распорядились умертвить всех животных», — сообщил советник арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакин Олона.

Ферма, о которой идет речь, была временно закрыта еще в конце мая после того, как у семи ее сотрудников был выявлены коронавирус, сейчас они выздоровели.

Проведенный 3 июня тест ПЦР у животных оказался отрицательным, 22 июня COVID-19 был выявлен у пяти норок, к 13 июля почти 87% были заражены.

«После получения достоверных результатов правительство Арагона приняло решение об уничтожении 92 700 животных в качестве превентивной меры», — сказал Олона. При этом он признал, что не установлено, происходит ли передача вируса от животных к человеку, однако не исключил такую возможность. «Речь идет о рабочей гипотезе», — уточнил советник.

В Нидерландах COVID-19 был выявлен более чем на двадцати фермах, уничтожено около миллиона животных. Первый случай был зарегистрирован в апреле.

Испания – одна из самых пострадавших в Европе стран от пандемии: было выявлено 256 тысяч случаев заражения, хотя проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей. По официальным данным, скончались 28,4 тысячи человек.

В настоящее время на территории страны зафиксированы более 120 локальных вспышек. По официальным данным минздрава, за последние сутки выявлено 390 случаев заражения коронавирусом. Власти заверяют, что ситуация находится под контролем и делают ставку на раннее выявление и принятие соответствующих превентивных мер. Большинство автономных сообществ ввели обязательное ношение масок не только в общественных местах, но и на улицах. Власти Каталонии ввели карантин на части территории, где живут 160 тысяч человек. -0-

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.