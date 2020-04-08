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В Испании установят мемориал жертвам коронавируса в мире футбола

18:46 08/04/2020

Испанская футбольная федерация приняла решение увековечить память экс-президента мадридского «Реала» Лоренсо Санса, умершего от коронавируса, пишет РИА «Новости».

Мемориал, который планируется установить возле штаб-квартиры RFEF, будет посвящен также всем представителям футбольного мира, пострадавшим от пандемии, сообщили в федерации.

Ранее в Барселоне на 83-м году жизни от коронавирусной инфекции умерла мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Долорс Сала.

Чемпионат Испании по футболу был прерван из-за коронавируса в марте. Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения и по числу жертв инфекции.



