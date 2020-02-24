В Мадриде в возрасте 101 года скончался испанский писатель и филолог-славист Хуан Эдуардо Суньига, являвшийся крупнейшим в стране специалистом по русской литературе. Об этом сообщает газета Pais.

Суньига был известным писателем, переводчиком и литературным критиком, получившим за свои труды многочисленные награды.

Он прославился в том числе благодаря работам по истории русской литературы. Так, в 2010 году он выпустил книгу "Из заснеженных лесов" о творчестве русских писателей, начиная с Пушкина, Тургенева и Чехова, за которую ему присудили международную премию Теренси Моша.

Ему также принадлежат биографические книги "Загадка Тургенева" и "Перстень Пушкина".

По словам писателя Луиса Матео Диеса, Суньига самый русский из всех испанских прозаиков.

Важной темой творчества писателя также была гражданская война в стране в 1936-1939 годы, которую он пережил в юношестве.

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