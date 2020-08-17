Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время пресс-конференции оговорился и заявил, что вакцину от коронавируса COVID-19 разработали в СССР.

«Кроме того, на уровне ЕС (Европейское агентство лекарственных средств — ред.) оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе», — заявил Симон, отвечая на вопрос журналиста. В ходе этой же пресс-конференции он еще раз оговорился: «информация, которая есть о советских исследованиях…».

Оговорка главного испанского ньюзмейкера по коронавируса стала предметом многочисленных шуток в соцсетях.

«Фернандо Симон говорит о вакцине «Советского Союза». Было бы также неплохо высказаться о Пруссии и Австро-Венгрии», — пишет пользователь Жон Торре.

«Фернандо Симон только что сказал, что Европейское агентство лекарственных средств «изучает вакцину Советского Союза». Что за легендарное лето», — пишет пользователь Мигель Анхель Альфонсо.

«СССР всегда в нашей памяти», — написал в Twitter пользователь Хесус Родригес Хименес, комментируя ляп Симона.