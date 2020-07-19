Полиция испанской провинции Наварра пресекла попытку организации футбольного матча между инфицированными коронавирусом и здоровыми людьми, сообщает El Confidencial.

По информации издания, ответственный за продвижение мероприятия искал участников игры, которая должна была пройти в понедельник в городе Памплона, через социальные сети. Полиция арестовала организатора матча в субботу, расследование продолжается. Как отмечается, обвиняемый подозревается в преступлении против общественного здравоохранения ввиду опасности возможного распространения коронавируса.

Предполагалось, что заработанные в рамках этого футбольного матча средства должны были пойти на поддержку наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Отмечается, что данная информация не подтвердилась, серьезность ситуации сподвигла местные власти начать расследование.

Испания находится на 12-м месте в мире по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 и на седьмом по числу смертей.