Зеленых гостей подарят медикам.

Большой театр «Лисео» в Барселоне сыграл концерт для 2300 комнатных растений, пишет Reuters.

Прошедшее в понедельник, 22 июня, представление стало первым за более чем три месяца перерыва. Ограничения в Испании сняли всего за день до этого. Для своих гостей музыканты сыграли миниатюру «Хризантемы» Джакомо Пуччини.

Идея концерта, как заявляют организаторы, состояла в том, чтобы осмыслить абсурдность состояния человека в эпоху коронавируса, когда людей лишили их статуса зрителя. Также во время карантина человек покинул общественные места, которые очень быстро заняла природа.

«Природа пришла, чтобы занять места, которых мы ее лишили. Можем ли мы как-то выразить свое сочувствие? Давайте начнем с искусства и музыки в театре, приглашая туда природу», – сказал автор идеи и исполнительный продюсер Эухенио Ампудио.

Гостей вечера планируют подарить медработникам, которые боролись с коронавирусом.