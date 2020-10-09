Футбольные матчи группового этапа Лиги чемпионов на территории Испании пройдут без зрителей.

УЕФA 1 октября разрешил заполнять трибуны на 30 процентов от вместимости стадионов на играх национальных команд и еврокубков, отметив, что окончательное решение о допуске зрителей будут принимать местные власти.

По информации газеты Marca, правительство Испании направило в УЕФА письмо, в котором сообщило, что исключает появление болельщиков на стадионах страны до конца 2020 года.

В Лиге чемпионов выступают испанские «Реал», «Барселона», «Севилья», которая выступает в одной группе с «Краснодаром», и «Атлетико», играющий с московским «Локомотивом». В Лиге Европы Испанию представляют «Гранада», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».

🚨🚨🚨 Ni 30%, ni nada: el Gobierno escribe a la UEFA para evitar el público en los estadios 🏟 https://t.co/RMszCfFPcY Informa @sergiofmarca — MARCA (@marca) October 9, 2020

Игры группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут с 20 октября по 10 декабря. «Локомотив» сыграет с «Атлетико» дома 3 ноября и в гостях 25 ноября. «Краснодар» встретится с «Севильей» в гостях 4 ноября и дома 24 ноября.