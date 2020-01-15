Предложенный президентом России Владимиром Путиным на роль председателя правительства Михаил Мишустин это как раз тот человек, который сможет придать импульс исполнению национальных проектов. Об этом в среду, 15 января рассказал «Известиям» председатель Совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Ранее в этот день исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства в полном составе. Медведев отметил, что в ходе своего обращения с ежегодным посланием Федеральному собранию Путин обозначил серьезные изменения в Конституцию страны и правительство должно предоставить ему возможность принимать все необходимые решения для их реализации.

Президент поблагодарил членов правительства за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Позднее Путин предложил на должность премьер-министра кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина и подписал указ об отставке правительства.