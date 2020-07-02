Животное было дезориентировано и находилось далеко от берега.

Спасатели вытащили из воды перепуганную лошадь и передали ее хозяину, пишет UPI.

История произошла в графстве Донегол в Ирландии. Береговой охране сообщили, что лошадь убежала и отплыла от берега более чем на 1,5 км.

Сотрудники отправились за беглянкой на лодке, нашли и сопроводили ее до берега, где ее ждал владелец. Спасательная операция длилась почти час.

«Животные так же, как и люди, склонны попадать в неприятные ситуации в воде. Мы были рады помочь этой лошади», — сказал один из спасателей Хельм Киллиан О’Келли.