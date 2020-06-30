В Иркутской области, где растет число больных COVID-19 и эпидситуация усложняется, необходимо соблюдать строгие ограничения, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Игорь Кобзев.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе непростая. В красной зоне сегодня Иркутск, Иркутский, Усть-Кутский и Бодайбинский районы. Здесь необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры», — сказал Кобзев.

В регионе действует масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц. На текущий момент 17% от общего коечного фонда области используется для лечения COVID-19. В борьбу с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме. В регионе на два месяца продлены стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Наряду с федеральными выплатами в июле и августе в полном объеме сохранится материальная помощь из областного бюджета.

На 29 июня в Иркутской области зарегистрировано 7315 случаев заражения коронавирусом, 2920 человек выздоровели, 97 — умерли, из них 54 — от сопутствующих заболеваний.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.