Ребенок получил ранение в результате стрельбы в одном из садовых товариществ (СНТ) под Иркутском в новогоднюю ночь, полиция разыскивает стрелка. Об этом 5 января ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Инцидент произошел в ночь 1 января <…> Местный житель сообщил, что ребенок получил касательное ранение пулей, царапину щеки и шеи… Сейчас проводится проверка, пуля находится на исследовании у экспертов-криминалистов, чтобы определить вид оружия, из которого производился выстрел. Личность стрелка выясняется», — заявил собеседник агентства.

По предварительной версии, стрелок не целился в ребенка, произошел несчастный случай.

Как уточнили в региональном Минздраве, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

1 января сообщалось, что житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь. Один из очевидцев инцидента опубликовал ролик, на котором видно, что что во время автоматных очередей рядом с мужчиной находились ребенок и женщина. По предварительной версии, мужчина был пьян.