Собаку, которая вместе с хозяином вернулась из Таиланда в Иркутскую область, поместили в обсерватор без права выгула. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 17 апреля.

15 апреля гражданин вместе с питомцем прибыл из Бангкока транзитом в аэропорт Иркутска, откуда намеревался отправиться в Красноярск.

«На основании указания Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору пассажиру выдано предписание, согласно которому животное вместе с хозяином в течение 14 дней должно находиться в обсерваторе в г. Шелехове без права выгула. За нарушение требований предписания ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении ведомства.

Прилетевший из Таиланда шпиц стал первым домашним питомцем, которого поместили в обсерватор в Прибайкалье, пишет «Интерфакс».

Хозяин собаки Евгений Кочуков рассказал, что его любимица Мила комфортно чувствует себя в помещении, запаса корма достаточно для периода обсервации и, чтобы порезвиться, места хватает.

«В этот раз из переноски ей выйти не разрешили, и бедняга очень устала от перелета, а потом еще ждала, пока доберемся до обсерватора. Для нее это стресс, до сих пор отдыхает», — рассказал он сайту kp.ru.

Штраф за нарушение предписания составляет до 4 тыс. рублей. Несмотря на то что доказательств возможности заражения человека коронавирусом от домашних животных нет, риск инфицирования не исключается. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) ранее фиксировала случаи заболевания COVID-19 среди питомцев.

Ранее специалисты рассказали, как уберечь своих питомцев от заражения коронавирусом и что делать, если у животного наблюдаются симптомы заболевания COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 17 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,1 млн человек, скончались 146 тыс. человек.

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