Первый пациент с коронавирусом COVID-19 скончался в Иркутске. Об этом в понедельник, 6 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня в больнице скончался 62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией», — рассказали в администрации.

Всего в Иркутской области на данный момент зафиксировано девять инфицированных коронавирусом.

В мире на данный момент насчитывается 1 265 555 человек, зараженных коронавирусом, скончались 68 960, выздоровели более 260 тыс. За прошедшие сутки число инфицированных возросло на 65 075, скончались еще 4 189.

К 6 апреля в России диагностировано более 5 тыс. случаев заболевания COVID-19.

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