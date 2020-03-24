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Иркутский ресторан выпустил меню с именами героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил пользователь Facebook Дмитрий Гребенщиков.

На снимках видны меню бизнес-ланчей под фотографиями героев войны с кратким описанием их подвигов.

«Например, бизнес-ланч «Зоя Космодемьянская» — это салат с жареным мясом и огурчиками, суп дня, куриная грудка в сметане с грибами и цветной капустой и домашние плюшки с творогом», — возмутился автор поста.

В ресторане телеканалу "360" объяснили, что меню приурочено к 75-летию Победы.

«Никаких противоречивых ассоциаций не возникало. Мы хотим полностью напомнить нашим людям о героях Великой Отечественной войны, чтобы все их вспомнили. Рассказать об этом, о том, какие были герои раньше», — сказали в заведении.

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