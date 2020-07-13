Пожар вспыхнул в понедельник на заводе по производству сжиженного природного газа в городе Фариман на северо-востоке Ирана, сообщил иранский телеканал Press TV.

По его данным, огонь удалось потушить, данных о пострадавших не поступало. Причина инцидента пока неизвестна.

Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии, 26 июня взорвался баллон с техническим газом.

Кроме того, неделю назад иранские ядерщики и власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.