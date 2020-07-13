Иранские силовики задержали в юго-восточной части страны несколько человек, подозреваемых в связях с зарубежной разведкой, сообщило агентство Fars со ссылкой местные судебные органы власти.

«Несколько человек, связанных с иностранными разведывательными службами, были задержаны в Кермане, после рассмотрения (дела) суд вынес вердикт. Кроме того, в Кермане были задержаны члены враждебной группировки», — цитирует агентство руководителя местного революционного суда Ахмада Корбани, который не уточнил вердикт суда.

Представитель судебной системы страны не сообщил, когда были задержаны подозреваемые, сколько их и на какие страны они работали.