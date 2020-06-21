Не менее 116 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, общее число жертв превысило 9,6 тысячи, заявила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить более 2,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, скончались 116 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 204 952, жертв – 9623. При этом на данный момент выздоровели не менее 163 591 человека.

В Иране уже неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф