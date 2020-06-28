Более 140 человек с коронавирусом скончались в Иране за сутки, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Последний раз Иран фиксировал более 140 жертв в начале апреля.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2489 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 144 человека.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 222 669, жертв – 10 508. При этом на данный момент выздоровели не менее 183 310 человек.

В Иране уже две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.