Власти Ирана вводят временное обязательное ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве, сообщил президент страны Хасан Роухани.

«В любом месте, предполагающем скопление людей, считаем необходимым ношение масок. С 5 июля ношение масок станет обязательным до 21 июля. В случае необходимости мы продлим это решение», — сказал он в эфире телеканала IRINN.

В ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу он также сообщил о возможном возобновлении ограничений в «красных» районах страны, то есть наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения.

Ограничения, добавил он, могут вводиться по предложению местных штабов по противодействию коронавирусу.

Заявление Роухани на этот счет прозвучало на фоне недавнего роста суточного числа заражений коронавирусом и последующего роста смертей. Кроме того, в последнее время обращает, по замечанию корреспондента Mpravda.com, на себя внимание тот факт, что все меньше и меньше людей стали носить маски, несмотря на их наличие в аптеках. Такая ситуация наблюдается, по крайней мере, в столице Ирана.

Иран уже более четырех месяцев борется с коронавирусом – с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, в стране выявлено более 220 тысяч случаев заражения, из них почти 10,4 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 180,6 тысячи человек.

В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с потенциально массовым скоплением людей.