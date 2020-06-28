Препараты «Фавипиравир», «Ремдесивир» пока не показали эффективность против COVID-19, сообщила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.

«Фавипиравир», «Актемра», «Тоцилизумаб», «Ремдесивир» не попали в список лекарственных средств, поскольку не показали положительные и однозначные результаты», — сказала она в комментарии Mpravda.com.

В воскресенье университет Джонса Хопкинса, аккумулирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов, скончались более 499 тысяч человек, число выздоровевших за все время приближается к 5,1 млн.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.