Санкции, которые США вводят против капитанов иранских танкеров за поставки топлива в Венесуэлу, свидетельствуют о провале давления Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против пяти капитанов иранских танкеров за поставки топлива в Венесуэлу.

«Отчаянные шаги США против иранских граждан, как те, о которых объявил Помпео, … лишь свидетельствуют о жалком провале так называемого «максимального давления». Несмотря на давление со стороны США, Иран и Венесуэла остаются непоколебимыми в борьбе с незаконными американскими санкциями», — написал Мусави в Twitter.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того, как пять иранских танкеров отправились в латиноамериканскую страну, рассматривался вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.

Венесуэла уже подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.